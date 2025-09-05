İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, milli ara döneminde çalışmalarına devam etti. Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan idmanda futbolcular dar alan oyunu, pas organizasyonları ve çift kale maç çalıştı.

5 Eylül 2025 Cuma 15:34
Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dar alanda hedefli oyun oynadı ve iki grup halinde pas organizasyonlarına çalıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Etebo ve Onyekuru, 1,5 saat süren çalışmaların ilk kısmında takımda yer aldı, sonraki etapta ise bireysel antrenman yaptı.

Öte yandan 25 yaşına giren kaleci Ebrar Yiğit Aydın ve 42 yaşına basan antrenör Tolga Sayın için idman öncesi sahada kutlama yapıldı.

Ligdeki ilk 4 maçında puan alamayan başkent ekibi, 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak 5. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

