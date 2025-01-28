Gençlerbirliği, Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Boluspor'u deplasmanda 2-0 yenen başkent ekibi, iki günlük iznin ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde topbaşı yaptı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. Haftanın ilk antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan, 39 yaşına giren Yatabare ile 28 yaşına giren Zuzek için antrenman öncesi doğum günü kutlaması yapıldı.
Gençlerbirliği, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.