İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2025 Pazar / 22 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği ile Bandırmaspor eşitliği bozamadı
Spor

Gençlerbirliği ile Bandırmaspor eşitliği bozamadı

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 22:05 - Güncelleme:
Gençlerbirliği ile Bandırmaspor eşitliği bozamadı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Gençlerbirliği, 4. dakikada Daniel Popa ile öne geçti. Bandırmaspor, 32. dakikada Marco Paixao'nun penaltı golüyle skora eşitliği getirdi.

Bu sonuçla birlikte 2. olma fırsatını tepen Gençlerbirliği, puanını 59 yaptı ve 3. sırada kaldı.

Son 5 maçının 4'ünden beraberlikle ayrılan Bandırmaspor ise 57 puanla 5. sırada kaldı.

Gençlerbirliği gelecek hafta Adanaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.