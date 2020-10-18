İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2020 Pazar / 1 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9347
  • EURO
    9,2997
  • ALTIN
    484.61
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği ile Denizlispor 41. randevuda
Spor

Gençlerbirliği ile Denizlispor 41. randevuda

Gençlerbirliği ile 41. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önce 40 müsabakada sahadan 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgiyle ayrıldı.

AA18 Ekim 2020 Pazar 10:09 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 10:09
ABONE OL

Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan Yukatel Denizlispor, 5. hafta mücadelesinde yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Ligde ilk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, ligde 2 puanla 20. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile ligde galip gelemeyen 3 takımdan biri konumundaki yeşil-siyahlı ekip, 5. haftada yarın Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda hakem Mert Güzenge'nin görev yapacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE 41. RANDEVU

Süper Lig'de en çok karşılaştığı 6 takımdan biri olan Gençlerbirliği ile 41. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önce 40 müsabakada sahadan 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgiyle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 69 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 59 gol gördü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.