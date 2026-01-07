Gençlerbirliği ile Rizespor hazırlık maçında karşılaşacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında yarın Çaykur Rizespor ile bir hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Lara bölgesinde kamp çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, günün antrenmanını teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınmaya yönelik egzersizlerle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluğa dayalı çalışmalarla devam etti.

Daha sonra saha kenarına kurulan platformlarda sprint çalışması yapan kırmızı-siyahlılar, taktik ve duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antalya kampında 6. gününü geride bırakan Gençlerbirliği, hazırlık maçında yarın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, bir otelin spor kompleksinde saat 16.00'da başlayacak.

