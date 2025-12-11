İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını tamamladı.

11 Aralık 2025 Perşembe 14:19
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenmana çabukluğa dayalı eğlenceli oyun ve 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti.

İdman, taktik ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.

Başkent ekibinde kart cezalısı Oğulcan Ülgün ile hafif sakatlığı bulunan Matej Hanousek, maç kadrosunda yer almayacak.

