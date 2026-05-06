  • Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 16:28
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 5'e 2 top kapma oyunuyla süren idman, tam sahada taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, ligde bitime 2 hafta kala 28 puanla 16. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

