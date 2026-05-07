Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, 5'e 2 top kapma oyunu ve isabetli pas organizasyonlarıyla devam etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, taktiksel varyasyonlar ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.