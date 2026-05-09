İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Spor

Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 09:35 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak
ABONE OL

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan başkent ekibi, 28 puanla 16. sırada yer alıyor.

Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, sezonun bitimine 2 hafta kala yeniden Metin Diyadin ile anlaştı. Gençlerbirliği, ikinci Diyadin dönemindeki ilk maçında Kasımpaşa'yı yenerek kümede kalma yolunda galibiyet arayacak. Başkent ekibi, Diyadin'in bu sezonki ilk döneminde çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamıştı.

Emre Belözoğlu önderliğindeki İstanbul ekibi ise 32 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Kasımpaşa, başkentte kazanarak küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.