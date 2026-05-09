Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan başkent ekibi, 28 puanla 16. sırada yer alıyor.

Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, sezonun bitimine 2 hafta kala yeniden Metin Diyadin ile anlaştı. Gençlerbirliği, ikinci Diyadin dönemindeki ilk maçında Kasımpaşa'yı yenerek kümede kalma yolunda galibiyet arayacak. Başkent ekibi, Diyadin'in bu sezonki ilk döneminde çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamıştı.

Emre Belözoğlu önderliğindeki İstanbul ekibi ise 32 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Kasımpaşa, başkentte kazanarak küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor.