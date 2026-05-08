Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı konuk edecek!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, yarın evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Başkent ekibi, Metin Diyadin dönemindeki ilk maçında Kasımpaşa'yı mağlup ederek kümede kalma yolunda avantaj arayacak.

8 Mayıs 2026 Cuma 09:37
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan başkent ekibi, 28 puanla 16. sırada yer alıyor.

Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, sezonun bitimine 2 hafta kala yeniden Metin Diyadin ile anlaştı.

Gençlerbirliği, ikinci Diyadin dönemindeki ilk maçında Kasımpaşa'yı yenerek kümede kalma yolunda galibiyet arayacak.

Başkent ekibi, Diyadin'in bu sezonki ilk döneminde çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamıştı.

