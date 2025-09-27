Gençlerbirliği, Kayserispor deplasmanında

İSTANBUL 22°C / 16°C
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, yarın Kayserispor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.

27 Eylül 2025 Cumartesi 10:32
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Geçen hafta ikas Eyüpspor'u yenerek Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini elde eden Gençlerbirliği, Kayseri deplasmanından iyi sonuçla dönmeyi hedefliyor.

Ligde Gençlerbirliği'nin 3, hafta içinde Beşiktaş ile oynadığı erteleme maçını 4-0 kaybeden Kayserispor'un ise 4 puanı bulunuyor.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor, 4 puanını beraberlikler sonucu aldı.

Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Ensar Kemaloğlu, bu maçta da görev yapamayacak.

