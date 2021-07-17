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Spor

Gençlerbirliği kombine fiyatlarını açıkladı

Gençlerbirliği'nin yeni sezonda Eryaman Stadı'nda oynayacağı lig maçlarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları açıklandı.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 20:41 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 20:41
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Pandemi nedeniyle statlardan uzak kalan taraftarlarımızın futbola olan özlemlerini gidermesi ve tribündeki yerlerini alabilmesi için yönetim kurulumuz da fedakarlıkta bulunarak fiyatları makul seviyeye çekerken, kadın taraftarlar da tüm kategorilerde yüzde 50 indirimle kombine bilet satın alabilecek." denildi.

Gençlerbirliği'nde kombine bilet fiyatları şu şekilde olacak:

Kale arkası tribün: 150 lira

Maraton tribünü: 200 lira

Kapalı tribün: 250 lira

Kombine biletler, kulübün Passolig ile yapacağı görüşmenin ardından bayramdan sonra satışa sunulacak.

Kulüp kombine bilet açıklamasını "Gençlerbirliği'nin gençlerini yalnız bırakmamak, Taş Mektep'in asi ruhuyla tribünlerde olmak için siz de formalarınız ve kombine biletlerinizle Eryaman Stadı'ndaki yerinizi alın." diyerek duyurdu.

Kombine biletlerin yanı sıra kulüp tarafından "Haydi Gençler, Gençlerbirliği'ne Nefes Ver" isimli bir kampanya ile çıkarılacak Retro formaların satışı da bayramdan sonra başlayacak.

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