  • Gençlerbirliği, Konyaspor maçına hazırlanıyor
Spor

Gençlerbirliği, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Konyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

23 Ekim 2025 Perşembe 17:27
Gençlerbirliği, Konyaspor maçına hazırlanıyor
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde gruplar halinde pas organizasyonlarına çalıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, taktik ağırlıklı çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, Gökhan Akkan ve Varesanovic, tedavileri nedeniyle Thalisson ise tedbir amaçlı katılmadı. Tedavisi tamamlanan Ensar Kemaloğlu, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması, 26 Ekim Pazar günü oynanacak.

Popüler Haberler
