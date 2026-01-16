İSTANBUL 10°C / 3°C
Spor

Gençlerbirliği Kulübü yarın sandık başına gidiyor

Gençlerbirliği Kulübü yarın olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Başkent temsilcisinin seçimli genel kurulunda isim sponsorluğu konusu da gündeme gelecek.

16 Ocak 2026 Cuma 09:07
Gençlerbirliği Kulübü yarın sandık başına gidiyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu yarın yapılacak.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

Kırmızı-siyahlı kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk toplantısında yeterli üye sayısına ulaşılamamıştı.

Başkent ekibinin, 6 Aralık 2025 tarihindeki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak seçilmişti.

Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi üzerine salona gelerek seçime tek aday olarak giren Çakmak, oylamanın ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, listeleri son anda belirlemek durumunda kaldıklarını, "daha güçlü bir yönetim kurulu" oluşturmak için yeniden genel kurul kararı alınacağını belirtmişti.

Gençlerbirliği Kulübünün internet sitesinden 22 Aralık'ta genel kurul kararı alındığı duyurulmuştu.

