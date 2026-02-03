Gençlerbirliği, kupa maçına hazır

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmalarıyla başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Günün tek antrenmanı, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Eryaman Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.