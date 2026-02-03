İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2026 Salı / 16 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4929
  • EURO
    51,3501
  • ALTIN
    6880.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gençlerbirliği, kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Eyüpspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA3 Şubat 2026 Salı 17:12 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, kupa maçına hazır
ABONE OL

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmalarıyla başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Günün tek antrenmanı, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Eryaman Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.