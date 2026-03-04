İSTANBUL 14°C / 3°C
Spor

Gençlerbirliği kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Aliağa Futbol ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
Gençlerbirliği kupa maçına hazır
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Aliağa Futbol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idmanın, dar alanda oynanan 5'e 2 top kapma oyunuyla sona erdiği kaydedildi.

Başkent ekibinde karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi süren Oğulcan Ülgün'ün maç kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4'üncü ve son hafta maçında Aliağa Futbol ile Natura Dünyası Gençlerbirliği yarın saat 20.30'da İzmir'de karşı karşıya gelecek.

