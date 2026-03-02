İSTANBUL 13°C / 4°C
Spor

Gençlerbirliği, kupa mesaisine başladı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu4. hafta maçında Aliağa Futbol ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarına başladı.

2 Mart 2026 Pazartesi 16:18
Gençlerbirliği, kupa mesaisine başladı
ABONE OL

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Aliağa Futbol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda Zecorner Kayserispor maçında uzun süre forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Karşılaşmada kısa süre görev alan ve forma şansı bulamayan futbolcular ise sahada çalıştı.

Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından MAS (Maksimum Aerobik Hız) koşusu yapan kırmızı-siyahlılar, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması, 5 Mart Perşembe günü Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

