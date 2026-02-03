İSTANBUL 6°C / 2°C
Spor

Gençlerbirliği, kupada 3'te 3 peşinde! Rakip Eyüpspor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Gençlerbirliği yarın sahasında Eyüspor'u konuk edecek.

3 Şubat 2026 Salı 09:42
Gençlerbirliği, kupada 3'te 3 peşinde! Rakip Eyüpspor
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Türkiye Kupası'nda bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Gençlerbirliği, Eyüpspor'u da mağlup ederek grupta "3'te 3" yapmayı hedefliyor.

Kırmızı-siyahlılar, B Grubu'nda sahasında Sipay Bodrum FK'yi 3-2, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenmişti.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyet alan Eyüpspor'un ise 3 puanı bulunuyor.

