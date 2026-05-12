12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
  • Gençlerbirliği, kupada oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Gençlerbirliği, kupada oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak olan Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA12 Mayıs 2026 Salı 20:23
Gençlerbirliği, kupada oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Taktik ağırlıklı varyasyonların çalışıldığı idman, duran top organizasyonları ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakası öncesinde kırmızı-siyahlı takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.

Tedavileri devam eden Thalisson Kelven, Dal Varesanovic ve Sekou Koita, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

