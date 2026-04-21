  • Gençlerbirliği, kupadaki Galatasaray maçına hazır
Spor

Gençlerbirliği, kupadaki Galatasaray maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını tamamaldı.

AA21 Nisan 2026 Salı 16:36
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde gruplara ayrılarak koordinasyon ve çabukluğa dayalı oyun oynadı. , 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, pas uygulamalarının ardından taktik çalışması ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın sahası RAMS Park'taki karşılaşma, yarın saat 20.30'da başlayacak.

