Spor

Gençlerbirliği, kupadaki Sakaryaspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Gençlerbirliği, Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, kupadaki Sakaryaspor maçına hazır
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve sprint çalıştı, 5'e 2 top kapma oyunu oynadı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, taktik çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maç, yarın saat 20.30'da başlayacak.

