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  • Gençlerbirliği Lima ile şov yaptı! 5 gollü 3 puan
Spor

Gençlerbirliği Lima ile şov yaptı! 5 gollü 3 puan

Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Menemenspor'u 5-0 mağlup etti.

19 Aralık 2021 Pazar 15:39 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 15:39
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Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Menemenspor ile karşılaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 5-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Metehan Mert, 57, 63 ve 78. dakikalarda Sandro Lima ve 90+3. dakikada Aaron Tshibola kaydetti.

Menemenspor'da 24. dakikada Toni Gomes kırmızı kart gördü.

Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 26'ya çıkartırken, Menemenspor 20 puanda kaldı.

Gençlerbirliği 18. haftada Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Menemenspor ise Bursaspor'u konuk edecek.

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