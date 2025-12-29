İSTANBUL 7°C / 5°C
Spor

Gençlerbirliği, olağanüstü seçimli genel kurul tarihini duyurdu

Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

29 Aralık 2025 Pazartesi 14:03
Gençlerbirliği, olağanüstü seçimli genel kurul tarihini duyurdu
Kulübün internet sitesinde yer alan duyuruya göre genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 10 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Olağanüstü seçimli genel kurul, ilk toplantıda yeterli sayıya ulaşılamaması halinde 17 Ocak Cumartesi günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Kırmızı-siyahlı kulübün, 6 Aralık'taki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak seçilmişti.

Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi üzerine son anda salona gelerek seçime giren Çakmak, başkanlığa getirildikten sonraki teşekkür konuşmasında, "üzerinde çalışmış, daha güçlü yönetim kurulu listesi" oluşturmak için yeniden genel kurul kararı alınacağını belirtmişti.

Çakmak, "Başkan kalmak istiyorum ama 1-1,5 ay içerisinde belki yönetimde, divanda, disiplinde değişiklikler isteyeceğim. Bir kez daha kongre yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda tamamen kimi bulduysak yazdığımız bir liste oldu." ifadelerini kullanmıştı.

