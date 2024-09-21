Gençlerbirliği, Pendik'te kazandı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, Pendikspor deplasmanına konuk oldu. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'ndaki maçı Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 48. dakikada Mete Kaan Demir attı.
Gençlerbirliği, bu sonuçla birlikte ligde arka arkaya 3. galibiyetini elde etti.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti. Pendikspor, 9 puanda kaldı.
Gençlerbirliği, ligin bir sonraki haftasında sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Pendikspor, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.