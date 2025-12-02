Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u 5-0'la eledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Stat: Yeni Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Kadir Akıllı, Onur Gülter

Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar (Özgür Çoban dk. 46), Mirza Cihan(Kerem Yusuf Aydın dk. 78), Akuazaoku, Alparslan Demir(Zwolinski dk. 63), Mehmet Olçay(Emre Demir dk. 73), Eren Erdoğan(Erdem Dağlı dk.73), Selim Kütük, Doğukan Tuzcu, Kobiljar

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Thalisson, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm(Pereira dk. 64), Sinan Osmanoğlu, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu(Martor dk. 85) , Dilhan Demir(Csoboth dk.85) , Varesanovic (Furkan Ayaz Özcan dk. 78), Koita(Seyfi Kiskanç dk. 85)

Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 70 pen), Dilhan Demir (dk. 75 ve 83), Samed Onur (dk. 87), Sinan Osmanoğlu (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Oğuzhan Açıl, Göktuğ Baytekin, Selim Kütük (Sakaryaspor), Koita, Abdurrahim Dursun, Thalisson (Gençlerbirliği)