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Spor

Gençlerbirliği seçime gidiyor

Gençlerbirliği Kulübü olağan genel kurul kararı aldı. Yapılan açıklamada genel kurul toplantısının 31 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 15:21 - Güncelleme:
Gençlerbirliği seçime gidiyor
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Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, olağan seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısı, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 14 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.

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