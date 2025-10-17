İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9587
  • EURO
    49,034
  • ALTIN
    5685.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor
Spor

Gençlerbirliği seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

AA17 Ekim 2025 Cuma 19:35 - Güncelleme:
Gençlerbirliği seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor
ABONE OL

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yönetim kurulumuzca kulübümüzün olağanüstü genel kurulunun 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Bu süreç, Gençlerbirliği'nin vakur tarihine ve temsil ettiği değerlere yakışır bir şekilde yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Başkent ekibinde Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya seçilmişti.

Gençlerbirliği Kulübü başkanının genel kurulda belirlenmesini talep eden genel kurul üyeleri, imza kampanyası başlatmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.