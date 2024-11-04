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Spor

Gençlerbirliği son nefeste kazandı

Trendyol 1. Ligin 11. haftasında Gençlerbirliği, evinde İstanbulspor ile 2-1 mağlup etti.

4 Kasım 2024 Pazartesi 22:31 - Güncelleme:
Gençlerbirliği son nefeste kazandı
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Trendyol 1. Ligin 11. haftasında Gençlerbirliği, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Gençlerbirliği, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 57'de Sinan Osmanoğlu, 90+3'te Metehan Mimaroğlu attı. İstanbulspor'un tek golünü ise 26'da Emir Kaan Gültekin kaydetti.

Gençlerbirliği, bu maçın ardından puanını 15 yaptı. İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Adanaspor'u konuk edecek.

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