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Gençlerbirliği son sıraya demir attı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyetle tanışamadı.

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Süper Lig'e bir sezon aranın ardından yeniden yükselen başkent temsilcisi, ilk 6 haftada sahadan üç puanla ayrılamadı.

Sezona teknik direktör Mustafa Kaplan ve yenilenmiş kadrosuyla giren kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar istenilen sonuçları alamadı.

Başkent ekibi, ilk 3 haftada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği, 10 kişi tamamladığı Çaykur Rizespor maçını 1-0, 9 kişi kaldığı Gazişehir Gaziantep karşılaşmasını ise 4-1 kaybetti.

Ligin 3. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Gençlerbirliği, son bölüme 1-0 önde girmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 2-1 yenildi.

4. haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan ve zorlu deplasmanda oynanan oyun ile alınan puanla morallenen başkent ekibi, daha sonra lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, ardından 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisine 3 puan hedefiyle çıktı.

Derbide ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak hedeflediği ilk galibiyetine yine ulaşamadı.

Ligde İstikbal Mobilya Kayserispor ile galibiyeti bulunmayan iki takımdan biri olan Gençlerbirliği, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, 6 haftada 6 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Başkent ekibi, Beşiktaş ile en fazla gol yiyen iki takımdan biri konumunda bulunuyor.

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

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