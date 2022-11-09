Gençlerbirliği tek golle tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sahasında TFF 2. Lig takımı Bayburt Özel İdare Spor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan kırmızı siyahlı ekip, kupada bir üst tura yükseldi.

4. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Musa Şahindere, ceza sahası içerisine ortasını gönderdi. Müsait pozisyonda bulunan Baran Başyiğit, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Gençlerbirliği müsabakayı 1-0 kazanarak bir üst tura adını yazdırdı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Safa Yılmaz, Şenol Bektaş, Samet Özkul

Gençlerbirliği: Atalay Gökçe, İbrahim Baran Kayıkcı, Abdullah Şahindere, Arda Çağan Çelik (Dk. 46 Doğukan Taşçı), Seyit Ali Kahya, Ataberk Gök (Dk. 87 Caner Kızılyaprak), Ulusoy Mert Kabasakal, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 79 İsmail Yardımcı), Belyaev (Dk. 63 Zafer Göktuğ Erdem), Musa Şahindere (Dk. 63 Kağan Özkan), Baran Başyiğit

Bayburt Özel İdare: Kemal Mert Özyiğit, Ali Kemal Yılmaz, Fatih Balata (Dk. 75 Mahmut Boz), Emin Kaan Arslan, Ramazan Efecan Gülerce, Musa Buğrahan Kavaklı, Selim Asal (Dk. 67 Hüseyin Cihan Avcu), Mehmet Yanıkara (Dk. 46 Kubilay Eren Şahin), Tuncay Kılıç, Batın Özdemir (Dk. 46 Ramazan Övüç), Berat Aydın (Dk. 67 Furkan Özdemir)

Gol: Dk. 4 Baran Başyiğit (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 12 Tuncay Kılıç, Dk. 38 Ali Kemal Yılmaz, Dk. 60 Selim Asal (Bayburt Özel İdare), Dk. 43 Arda Çağan Çelik, Dk. 80 İbrahim Baran Kayıkcı (Gençlerbirliği)