Gençlerbirliği, topa sahip olamıyor

Başkent ekibi, Süper Lig'de sırasıyla Samsunspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızı-karalar, oynadığı maçlarda topa sahip olamadı. Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Gençlerbirliği, yüzde 38 oranla topa sahip olurken rakibi yüzde 62 oranla topa sahip oldu. Ligin 2. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırlayan başkent takımının topa sahip olma oranı yüzde 45 iken deplasman ekibinin topa sahip olma oranı yüzde 55 idi. Kırmızı-karalar, ligin 3. haftasında ise Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele ederek 2-1 mağlup olduğu maçta, yüzde 29 oranında topa sahip olurken ev sahibi Gaziantep FK, yüzde 71 oranında topa sahip oldu. Ligin 4. haftasında Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak olan Gençlerbirliği ligin ilk 3 haftasında, 2 gol kaydedebildi. Bu maçlarda 5 gol yiyen başkent ekibinden Michal Nalepa, Gaziantep FK maçında kırmızı kart gördü.

Nalepa, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.