23 Ocak 2021 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 16:41

Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Samet Çiçek yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Çetin. Müsabakanın VAR koltuğunda Mete Kalkavan otururken, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd, Ömürcan, Arda, Zargo Toure, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Sio.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - TRABZONSPOR: 1 (CANLI ANLATIM)

- Ve maç başladı...

3. dakikada Marlon'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Nwakaeme Gençlerbirliği ceza sahası dışından şutunu çekti ancak aut.

8. dakikada Trabzonspor'da Flavio'nun sol kanattan kullandığı kornerde Vitor Hugo kafayı vurdu ancak top Nwakaeme'ye çarptı ve kalecide kaldı.

11. dakikada Flavio'nun sağdan kullandığı kornerde Djaniny kafayı vurdu ancak top kaleyi bulmadı

25. dakikada sağ kanatta buluşan Candeias ceza sahasına ortasını yaptı ancak Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

28. dakikada Gençlerbirliği'nde Berat Özdemir'e faul yapan Soner Dikmen sarı kart gördü.

32. dakikada Candeias uzaktan şutunda top auta çıktı.

GOL! 36. dakikada Ekuban ile ver-kaç yapan Djaniny ceza sahasına girdi ve kaleci Übeyd'i çalımlayarak topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 1-0 önde.