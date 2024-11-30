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Spor

Gençlerbirliği, Ümraniyespor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak olan Gençlerbirliği, mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 15:48 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Ümraniyespor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent ekibinde tedavisi süren Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, maç kadrosuna alınmadı.

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