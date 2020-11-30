Gençlerbirliği ve Ankaragücü Süper Lig'de 3 puanı unuttu

AA 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:55 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:55

Ligin 10. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bu kulvarda sezonun tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra oynadığı 6 maçı da kazanamadı. Bu süreçte 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan başkent ekibi, galibiyete hasret kaldı.

Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği, daha sonra Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Başkent ekibi, Medipol Başakşehir deplasmanından 2-1 mağlup döndükten sonra ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

Takımı daha önce de birçok kez çalıştıran, sportif direktör Mustafa Kaplan'ı yeniden teknik direktörlük görevine getiren Gençlerbirliği, son iki maçta da istediği sonuçları elde edemedi.

Ligin 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen kırmızı-siyahlılar, dün de Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig'de 5 puanla 20. sırada yer alan Gençlerbirliği, 11. hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

GALİBİYETİ BULUNMAYAN TEK TAKIM MKE ANKARAGÜCÜ

Sezona teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde başlayan MKE Ankaragücü, sakatlıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da etkisiyle sahadan istediği sonuçlarla ayrılamadı.

Geride kalan 10 lig haftasında 8 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı.

Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü, 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

9. haftadaki Göztepe yenilgisi sonrası Fuat Çapa ile yollarını ayıran başkent temsilcisini, Trabzonspor maçında sahaya antrenör olarak Mustafa Dalcı çıkardı.

Trabzonspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretine son veremeyen MKE Ankaragücü, 11. hafta maçında Antalyaspor'a konuk olacak.