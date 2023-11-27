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Spor

Gençlerbirliği ve Keçiörengücü puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

27 Kasım 2023 Pazartesi 22:24 - Güncelleme:
Gençlerbirliği ve Keçiörengücü puanları paylaştı
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Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü karşılaştı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 82. dakikada Kayode'den geldi. Keçiörengücü 88. dakikada penaltıdan Bardhi ile eşitliği yakaladı.

Gençlerbirliği'nde Musa Çağıran 90+6. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, puanını 23'e çıkardı. Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Keçiören, Sakaryaspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

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