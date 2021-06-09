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Spor

Gençlerbirliği yarın başkanını seçecek

Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak. Mevcut başkan Murat Cavcav aday olmayacak. Adaylıktan çekilen Niyazi Akdaş ise başkanlığa yeniden talip olduğunu açıkladı.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 09:38 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 09:38
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Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenecek genel kurul saat 10.00'da başlayacak.

Babası İlhan Cavcav'ın vefatının ardından 2017'den bu yana kırmızı-siyahlı ekibin başkanlığını yapan Murat Cavcav, seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

Adaylıktan çekilen iş insanı Niyazi Akdaş, dün başkanlığa yeniden talip olduğunu duyurmuştu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 38 puanla 20. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, küme düşmüştü.

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