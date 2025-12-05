Gençlerbirliği yarın başkanını seçecek

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, yarın gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği'nde Osman Sungur, 7 Ekim'de sağlık sorunları ve kişisel nedenlerle başkanlık görevinden istifa etti. yönetim kurulu da 8 Ekim'de yaptığı toplantıda Mehmet Kaya'yı oy birliğiyle başkanlığa getirdi.

Bu duruma itiraz eden kulüp üyeleri, olağanüstü genel kurula gidilmesi için imza kampanyası başlattı. Kırmızı-siyahlı ekip, 13 Kasım'da sosyal medya hesaplarından genel kurul çağrısı yaptı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Daha önce Nejat Uygur Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği duyurulan ikinci toplantı, kapasite problemi sebebiyle ATO Congresium Zelve Salonu'na alındı.

