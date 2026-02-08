İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Gençlerbirliği yarın Fenerbahçe deplasmanında olacak

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Gençlerbirliği yarın deplasmanında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

8 Şubat 2026 Pazar 09:48
Gençlerbirliği yarın Fenerbahçe deplasmanında olacak
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligdeki son maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, haftaya 22 puanla 11. sırada girdi.

Sahasındaki son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki başarılı performansını deplasmana yansıtamadı.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Eryaman Stadı'nda bu sezon 10 maçta 17 puan toplayan Gençlerbirliği, deplasmanda ise sadece 5 puan (1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet) alabildi.

Başkent ekibi, deplasmandaki tek galibiyetini, 18 Ekim 2025'te yapılan 9. hafta maçında 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında sezonun ilk devresinde Ankara'da oynanan maçı, 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler kazandı.

