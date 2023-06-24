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Spor

Gençlerbirliği, Yasin Güreler ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, geçen sezon devre arası kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 11:13 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Yasin Güreler ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon devre arası kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Yasin Güreler ile anlaşma sağlandı.

Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon 12 maçta toplam bin 80 dakika sahada yer alan ve oynadığı karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistle takımına katkı sağlayan 31 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Yasin Güreler ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Bu sezon Gençlerbirliği forması ile 12 resmi maça çıkan oyuncu 2 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı.

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