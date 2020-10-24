Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçına hazır

AA 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:13 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:13

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, Yeni Malatyaspor maçı öncesi son antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra jokerli çift kale maç ve taktik çalışma yaptı.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Giovanni Sio, bu maçta görev yapamayacak.