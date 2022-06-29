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Spor

Gençlerbirliği yeni sezona Erciyes'te hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes'te başladı.

AA29 Haziran 2022 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
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Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda yeni sezona hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metin Diyadin, Erciyes'e kamp için ilk kez geldiklerini, tesisleri ve sahayı çok beğendiklerini belirterek, buradaki hazırlığın 10 gün süreceğini aktardı.

Diyadin, kamp bölgesi ve sahanın avantajından bahsederek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a da teşekkür etti.

Takımın transfer yasağına da değinen Diyadin, "Lig için hedefleme bakımından şu an söyleyeceğimiz net bir şey yok. Çünkü transfer yasağımız var. Henüz oyuncu katamadık takıma. Samsunspor, Eyüpspor, Pendikspor gibi takımlar ciddi anlamda transfer yapıp kampa hazır bir şekilde gittiler. Biz henüz öyle bir adım atamadık. O kadar yol almış takımların içinde kalkıp 'yarışacağız onlarla' demek çok doğru değil. Süreç içinde oyuncu katılımları olursa bir şeyleri konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

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