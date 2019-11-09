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Gençlerbirliği zorlansa da Kayserispor'u devirmeyi başardı

Süper Lig'in 11. haftasında Ankara'da İ.M Kayserispor'u konuk eden Gençlerbirliği, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Başkent ekibi, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı ikinci maçından da yenilmeden ayrıldı.

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Gençlerbirliği, böylece göreve Hamza Hamzaoğlu'nu getirdikten sonra 2 maçta 4 puan toplamayı başardı.
 
Ev sahibi Gençlerbirliği maça Ertaç, Halil İbrahim, Erdem, Toure, Ramos, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio, Stancu, Nadir Çiftçi 11'i ile başladı.
 
Kayserispor ise sahaya Lung, Lopes, Abdennour, Yasir, Hasan Hüseyin, Mensah, Dja Djedje, Şamil, Henrique, Umut, Adebayor ile çıktı.
 
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller 14'te Sio ve 81'de Stancu ile geldi. Kayserispor'un tek sayısı ise 2004 doğumlu Emre Demir'den 17. dakikada geldi. Emre, bu golle Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu olmayı da başardı.
 
Gençlerbirliği bu sonucun ardından 10 puanla 16. sırada kendine yer buldu. Kayserispor ise 7 puanla son sırada kaldı. 

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