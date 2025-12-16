İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7188
  • EURO
    50,2712
  • ALTIN
    5875.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nde 3. Metin Diyadin dönemi başladı
Spor

Gençlerbirliği'nde 3. Metin Diyadin dönemi başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi.

AA16 Aralık 2025 Salı 11:39 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde 3. Metin Diyadin dönemi başladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi.

Başkent ekibinin açıklamasında "Evine 'hoş geldin' Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Gençlerbirliği'ni daha önce 1 Temmuz-20 Ekim 2013 ile 1 Temmuz 2021-11 Eylül 2022 dönemlerinde çalıştıran Diyadin, futbolculuk kariyerinde de kırmızı-siyahlı formayı uzun süre giydi.

Kırmızı-siyahlı kulüpte 3. teknik direktörlük dönemini geçirecek Diyadin, en son 2023-24 sezonunda Iğdır FK takımında görev yaptı.

Gençlerbirliği'nin Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel, başkan değişikliği nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa maçına teknik sorumlu Özcan Bizati yönetiminde çıkmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.