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Spor

Gençlerbirliği'nde 4 eksik

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları devam eden Kristoffer Nordfeldt, Ömürcan Artan, Floyd Ayite ve Bogdan Stancu çalışmada yer almadı.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 15:47 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:47
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Cuma günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları devam eden Kristoffer Nordfeldt, Ömürcan Artan, Floyd Ayite ve Bogdan Stancu çalışmada yer almadı.

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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