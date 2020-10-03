İSTANBUL 27°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ekim 2020 Cumartesi / 15 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7612
  • EURO
    9,0991
  • ALTIN
    473.869
  • BIST100
    1145.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi 3 eksik
Spor

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde maç öncesi 3 eksik bulunuyor.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 09:32 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 09:38
ABONE OL

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 2 maçta 1 puan aldı.

Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Teknik direktör Mert Nobre'nin çalıştırdığı kırmızı-siyahlılarda kaleci Ertaç Özbir, Rahmetullah Berişbek ve Salih Dursun'un sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş maçı öncesi uygulanan rutin Kovid-19 testlerinde ikişer futbolcu ve personelde pozitif sonuca rastlanılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.