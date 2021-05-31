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Spor

Gençlerbirliği'nde Cavcav dönemi sona eriyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, seçimde aday olmayacağını açıkladı.

AA31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:37 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:37
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Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuz, 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim." ifadelerini kullandı.

Murat Cavcav, 37 yıl Gençlerbirliği Kulübünün başkanlığını yapan babası İlhan Cavcav'ın vefatının ardından 2017'den bu yana kırmızı-siyahlı kulüpte başkanlık görevini yürütüyordu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 38 puanla 20. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, küme düşmüştü.

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