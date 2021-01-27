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Spor

Gençlerbirliği'nde en fazla süreyi Nordfeldt aldı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 2020-2021 sezonunun ilk yarısında en fazla süreyi İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt aldı.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 09:57 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:57
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Sakatlığı nedeniyle iki maç kaçıran Nordfeldt, 18 karşılaşmada 90'ar dakika görev yaptı. 1620 dakika ile kırmızı-siyahlı ekibin en istikrarlısı olan İsveçli kaleciyi, yine 18'er maça çıkan Daniel Candeias ve Piris da Motta takip etti.

Dörder golle takım en golcü oyuncuları olan iki isimden Portekizli Candeias 1576, Paraguaylı orta saha Piris da Motta 1566 dakika sahada kaldı.

Gençlerbirliği'nde stoper Zargo Toure (1530 dakika) ve sol bek Pierre-Yves Polomat (1414 dakika) da en fazla görev yapan futbolcular arasında yer aldı.

ALTYAPIDAN 12 FUTBOLCU GÖREV YAPTI

Başkent ekibinde sezonun ilk devresinde 26 oyuncu forma giydi. Bunların 12'sini Gençlerbirliği'nin altyapısından çıkan oyuncular oluşturdu.

Beştepe'de yetişen Arda Kızıldağ, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Gökhan Altıparmak, Übeyd Adıyaman, Mustafa Hüseyin Seyhan, Metehan Mert ve Abdullah Şahindere, sezonun ilk devresinde şans buldu.

Başarılı performansıyla dikkati çeken Berat Ayberk Özdemir, Trabzonspor'a transfer oldu.

Genç futbolculardan Ömürcan Artan, Übeyd Adıyaman, Mustafa Hüseyin Seyhan, Metehan Mert ve Abdullah Şahindere, ilk kez Süper Lig'de forma giydi.

İLK DEVREYİ 18. SIRADA BİTİRDİ

Sezona ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, ilk 7 maçında 5 puan alabildi.

Bunun üzerine yönetim Nobre ile yolları ayırırken, kırmızı-siyahlı ekibi birçok kez çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

Kaplan yönetiminde ilk 2 maçını kaybeden Gençlerbirliği, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 14 puan (4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet) toplayarak çıkışa geçti. Bu performansını sürdüremeyen başkent temsilcisi, ilk devrenin son 4 haftasında oynadığı maçlardan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 20 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, ilk devreyi 19 puanla 18. sırada bitirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, galibiyetlerin 3'ünü evinde, 2'sini ise dış sahada aldı.

BAŞKENT EKİBİNİN KALESİ DÜŞTÜ

Gençlerbirliği, sezonun ilk yarısında en fazla gol yiyen takım oldu.

Kırmızı-siyahlı takım, 20 maçta kalesinde 40 gole engel olamadı. Bu gollerin 15'ini son 4 haftada yiyen başkent temsilcisi, sadece 3 maçta kalesini gole kapatabildi.

Gençlerbirliği, en farklı mağlubiyetini 18. haftada Galatasaray deplasmanında 6-0'lık skorla yaşadı. Nordfeldt'in yokluğunda ilk Süper Lig maçına çıkan genç kaleci Übeyd Adıyaman, kötü bir gün geçirdi.

STANCU VE SİO BİRER GOLDE KALDI

Gençlerbirliği, sezonun ilk devresinde rakip fileleri 20 kez havalandırdı.

Son 5 golün 4'ünü penaltıdan Paraguaylı Piris da Motta kaydetti.

Portekizli kanat oyuncusu Candeias da takımına 4 golle katkı sağlarken, golcüler Bogdan Stancu ve Giovanni Sio birer golde kaldı.

49 SARI, 2 KIRMIZI KART ÇIKTI

Gençlerbirliği, sezonun ilk yarısında 49 sarı, 2 kırmızı kart gördü.

Mattias Johansson, Medipol Başakşehir, genç futbolcu Gökhan Altıparmak ise MKE Ankaragücü maçında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

GENEL MENAJERLİK GÖREVİNE YENİDEN CEM ONUK GETİRİLDİ

İlk yarıyı küme düşme hattında tamamlayan Gençlerbirliği'nde genel menajerlik görevine Cem Onuk getirildi.

Başkent ekibi, kırmızı-siyahlı takımda daha önce uzun yıllar genel menajer olarak çalışan Cem Onuk'un yeniden aynı göreve getirildiğini duyurdu.

FUTBOLCULARIN İLK YARI RAPORU

Gençlerbirliği'nde futbolcuların ilk yarı istatistikleri ise şöyle:

FutbolcuMaç sayısıSüreSarı kartKırmızı kartGol
Kristoffer Nordfeldt 1816201--
Daniel Candeias 1815764-4
Piris da Motta 1815667-4
Zargo Toure 1715303--
Pierre-Yves Polomat1614146--
Mattias Johansson 13109411-
Arda Kızıldağ 1410844-1
Sefa Yılmaz1910834-2
Berat Ayberk Özdemir1310431-3
Giovanni Sio149785-1
Soner Dikmen159703-1
Murat Yıldırım189665-1
Diego Angelo118141-1
Bogdan Stancu10759--1
Floyd Ayite156822--
Halil İbrahim Pehlivan11608---
Dominik Furman145611--
Ömürcan Artan53601--
İlker Karakaş12272---
Mustafa Çeçenoğlu 6201---
Rahmetullah Berişbek8186---
Gökhan Altıparmak11183-1-
Übeyd Adıyaman2180---
Mustafa Hüseyin Seyhan636---
Metehan Mert116---
Abdullah Şahindere11---

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