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Spor

Gençlerbirliği'nde Fıratcan Üzüm ile yola devam kararı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki futbolcu Fıratcan Üzüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 16:43 - Güncelleme:
Gençlerbirliği'nde Fıratcan Üzüm ile yola devam kararı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki futbolcu Fıratcan Üzüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda takımımıza katılan ve geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile 1 sezon daha anlaşmaya varılmıştır. Fıratcan Üzüm'e ailemize tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-kara formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkent ekibinde geçen sezon lig ve kupada 15 maçta forma giyen sağ bek, 1 gol kaydetti.

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