Gençlerbirliği'nde gözler Beşiktaş maçında

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Oyuncular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmana 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı.

Antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan futbolcular, çift kale maçla günü tamamladı.