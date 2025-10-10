İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Gençlerbirliği'nde gözler Beşiktaş maçında

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

10 Ekim 2025 Cuma 17:57
Gençlerbirliği'nde gözler Beşiktaş maçında
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Oyuncular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmana 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı.

Antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan futbolcular, çift kale maçla günü tamamladı.

