Spor

Gençlerbirliği'nde hedef Eyüpspor maçı

Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, yarın Eyüpspor'u ağırlayacak. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, 5 maç sonunda ligde henüz puanla tanışamazken, Eyüpspor karşısında kötü gidişi sonlandırmayı hedefliyor.

AA19 Eylül 2025 Cuma 09:55 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Dört yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 5 maçını kaybeden teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, kötü gidişatı sonlandırmaya çalışacak.

Ligde puanı bulunmayan tek takım olan kırmızı-siyahlılar, ikas Eyüpspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Ensar Kemaloğlu, bu maçta görev yapamayacak.

Yeni transferlerden Dal Varesanovic, Tom Dele-Bashiru ve Ricardo Velho ise şans bulmaları halinde Gençlerbirliği formasıyla ilk maçına çıkacak.

